شذى حسون: خطيبي تزوج بعد انفصالنا بـ5 أشهر

قالت الفنانة شذى حسون، إنّها لم تتعرض للخيانة أبدا، موضحةً: "أنا مش بتخان أبدا، ولكن قبل ستار أكاديمي كنت مخطوبة، وكنا منفصلين في فترة، وفي هذه الفترة قررت المشاركة في البرنامج حتى أنجح وأنسى".

وأضافت "حسون"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لما نجحت في البرنامج، شعرت باشتياق معين له، فاتصلت به وكان سعيدا بنجاحي وهنأني، ولما سألته عن اخباره قال لي إنه تزوج، فبكيت".

وتابعت الفنانة: "تزوج بعد انفاصلنا بنحو 5 أشهر، وكنت سعيدة بنجاحي في ستار أكاديمي، ولم يكن أحد سعيدا مثلي، فلما قال لي إنه تزوج، وبعد ذلك علمت بمن تزوج وعندها اعتبرتها خيانة، لأنه تزوج الشخصية التي كنت أشك بأنها سبب شجارنا، وبعد ذلك، انفصل عن زوجته".

