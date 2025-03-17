حبس المتهمين بسرقة منزل سيدة في التجمع

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة جهاز لاب توب – ساعة ذكية – سلسلة ذهبية – بعض الإكسسوارات) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (3 هواتف محمول – جهاز لاب توب – ساعة ذكية – سلسلة ذهبية – بعض الإكسسوارات) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم (بعض المسروقات المستولى عليها) .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق المواسير", وتم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.