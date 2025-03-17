آسر ياسين: شخصية محمد عزت في قلبي ومفتاحه تمثل آخر الرجال المحترمين

كشف الفنان آسر ياسين عن رأيه في دوره بمسلسل “قلبي ومفتاحه”، مؤكدًا أن شخصية محمد عزت التي يجسدها في العمل تعكس نموذجًا حقيقيًا من المجتمع، وتمثل “آخر الرجال المحترمين” الذين يتمسكون بالقيم والمبادئ رغم التغيرات الاجتماعية.

وقال آسر ياسين خلال لقائه في برنامج “الراديو بيضحك”: “للأسف، الناس بتحب عزت بس مش بتركز معاه، لأنهم بيميلوا للشخصيات الشقية، حتى لو كانت زي أسعد.”

وكان قد صرح الفنان آسر ياسين عن سعادته بالتعاون مع الفنانة مي عز الدين في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، مؤكدًا أنه استمتع بالعمل معها، واصفًا إياها بأنها “ممثلة موهوبة، رقيقة جدًا، ومتواضعة بشكل غير طبيعي”.

وقال آسر ياسين خلال لقائه مع ET بالعربي:

“مي عز الدين فنانة شاطرة وموهوبة جدًا، وعلى المستوى الشخصي متواضعة بطريقة غير عادية، وفعلاً كسبت أخت. أتمنى أننا نشتغل مع بعض مرة ثانية، وأنا سعيد جدًا بمشاهدنا معًا والكيمياء بيننا حلوة جدًا.”

وأضاف: “أنا سعيد أننا كنا سبب في خروجها من الأزمة الصعبة التي مرت بها بعد وفاة والدتها، وأرى أن نزولها للعمل بمنتهى الشجاعة كان نوعًا من العلاج لها،أنا بعتبرها أختي، وهي موهبة كبيرة جدًا وسعيد بها جدًا، وربنا يديم المحبة بيننا.”



قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول موضوع “المحلل” بعد الطلاق للمرة الثالثة. يجسد آسر ياسين دور سائق أوبر يبلغ من العمر 40 عامًا ولم يسبق له الزواج، بينما تلعب مي عز الدين دور سيدة مطلقة ثلاث مرات تبحث عن “محلل” لتتمكن من العودة إلى زوجها. وعندما يقع اختيارها على شخصية آسر ياسين، تتغير حياته بطريقة غير متوقعة.



مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، ومدير التصوير هيثم حسنى، كاميرا مان كريم خضير، مهندس الصوت محمد حسن، المنتج الفني أحمد على الشهبة، ستايلست إيناس عبد الله، من تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.