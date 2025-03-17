الدردير يوجه رسالة لـ محمد صلاح.. ايه السبب

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير ، منشوراً بشأن اللاعب محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: "الراجل ده فرحنا كتير وشرف الكرة المصرية كتير

الراجل ده خيره على اسم مصر رياضياً، ولولاه كان زمانا مهمشين،

الراجل ده يستاهل ندعمه عشان يرجع أحسن من الأول ، الراجل ده نحب نقوله شكرا على فرحتنا اللي اتسببت فيها لسنوات ورافعين راسنا على حسك ، احنا بنحبك ياصلاح ومتزعلش نفسك القادم أفضل إن شاء الله ، أنت اللي علمتنا إن مفيش مستحيل".

وحقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، رقمًا سلبيًا أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو.

وخسر ليفربول أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد، على ملعب “ويمبلي”.

رقم سلبي لـ محمد صلاح

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإنه لأول مرة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول، لم يُحاول النجم المصري التسديد أو خلق أي فرصة في مباراة لعب فيها أكثر من 90 دقيقة.

وأضافت أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل هو أول مدير فني إنجليزي يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس كاراباو منذ هاري ريدناب مع بورتسموث في عام 2008، في حين أنه أول من يفعل ذلك في كأس كاراباو على وجه التحديد منذ ستيف مكلارين مع ميدلسبره في عام 2004.

وكان محمد صلاح ودع دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول، الثلاثاء الماضي، من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

ورغم تربع النجم المصري على عرش قائمة اللاعبين اللاعبين الأكثر تسجيلًا في الدوريات الأوروبية هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، إلا أن حظوظ صلاح تراجعت في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بسبب خسارة بطولتين في أسبوع، وبات الدوري الإنجليزي اللقب الوحيد الذي ينافس عليه ليفربول.