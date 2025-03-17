قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط
مواجهات قوية.. تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا
شروط اعتذار المعلمين عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
لتعمّق روح التعاون.. نائب رئيس المؤتمر ينظم حفل سحور بحضور وزراء ورؤساء أحزاب وبرلمانيين
بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر
وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
المعهد القومي للنقل يعلن عن وظائف جديدة
حكم الدعاء بقضاء حوائج الدنيا في الصلاة.. علي جمعة يوضح
بعد 48 ساعة| الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس: الشتاء راجع
تحذير بيئي.. الهدر الغذائي في رمضان يرتفع 50% مقارنة بالشهور الماضية
بعد خسارته بطولتين في أسبوع.. ناقد رياضي: أتمنى إعفاء صلاح من المنتخب
الصحة: فحص أكثر من 10 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يوجه رسالة لـ محمد صلاح.. ايه السبب

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير ، منشوراً بشأن اللاعب محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: "الراجل ده فرحنا كتير وشرف الكرة المصرية كتير
الراجل ده خيره على اسم مصر رياضياً، ولولاه كان زمانا مهمشين،
الراجل ده يستاهل ندعمه عشان يرجع أحسن من الأول ، الراجل ده نحب نقوله شكرا على فرحتنا اللي اتسببت فيها لسنوات ورافعين راسنا على حسك ، احنا بنحبك ياصلاح ومتزعلش نفسك القادم أفضل إن شاء الله ، أنت اللي علمتنا إن مفيش مستحيل".

وحقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، رقمًا سلبيًا أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو.

وخسر ليفربول أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد، على ملعب “ويمبلي”.

رقم سلبي لـ محمد صلاح

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإنه لأول مرة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول، لم يُحاول النجم المصري التسديد أو خلق أي فرصة في مباراة لعب فيها أكثر من 90 دقيقة. 

وأضافت أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل هو أول مدير فني إنجليزي يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس كاراباو منذ هاري ريدناب مع بورتسموث في عام 2008، في حين أنه أول من يفعل ذلك في كأس كاراباو على وجه التحديد منذ ستيف مكلارين مع ميدلسبره في عام 2004.

وكان محمد صلاح ودع دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول، الثلاثاء الماضي، من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

ورغم تربع النجم المصري على عرش قائمة اللاعبين اللاعبين الأكثر تسجيلًا في الدوريات الأوروبية هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، إلا أن حظوظ صلاح تراجعت في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بسبب خسارة بطولتين في أسبوع، وبات الدوري الإنجليزي اللقب الوحيد الذي ينافس عليه ليفربول.

محمد صلاح الاهلي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

القبض على صاحب محل تعدى على ضابط شرطة بقنا

بيبيعوا بسعر غالي.. الداخلية: القبض على صاحب محل وعامل تعديا على ضابط شرطة بقنا

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

ترشيحاتنا

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية توجه بعدم نقل الموظفين العاملين بالمراكز التكنولوجية

البابا شنوده الثالث

أحبه كل المصريين.. الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا شنودة

بالصور

سيارات فاخرة ثمينة تتآكل داخل مرآب سيارات.. صور

السيارات النادرة
السيارات النادرة
السيارات النادرة

احذر.. مخاطر وضع قدميك فوق التابلوه أثناء قيادة السيارة

مخاطر وضع قدمك على التابلوه
مخاطر وضع قدمك على التابلوه
مخاطر وضع قدمك على التابلوه

أكذوبة قدرات سيارة تسلا سايبرتراك.. عرضت سائقها للموت غرقًا

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

قلبك يدفع الثمن.. طبيب يفجر مفاجأة عن تجاهل غسل الأسنان قبل النوم

التنظيف الاسنان
التنظيف الاسنان
التنظيف الاسنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد