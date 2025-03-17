ضبط وإعدام 3.5 طن مخللات فاسدة وغلق منشأتين تعملان بدون ترخيص بالزقازيق

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بقيادة الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، ومشاركة على بسيوني مراقب أول المديرية، وأحمد أمين مراقب أول الأغذية بالمديرية، وبالتنسيق مع مديرة الإدارة الصحية بالزقازيق، والمدير الوقائي ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق.

أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط ٢ منشأة لتصنيع المخللات بمركز الزقازيق بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية ويعملان بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط ٢ طن مخللات، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، وتم إعدام ١.٥ طن مخلل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

أوضح الدكتور هاني جميعة بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير عدد ٦ محاضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة الزقازيق، مؤكداً على إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومراقب أول المديرية، ومراقب عام الأغذية، ولجميع مراقبي ومفتشي الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.