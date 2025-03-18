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أسعار ومواصفات شانجان UNI K موديل 2025 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات شانجان UNI K موديل 2025 في السعودية

شانجان UNI K موديل 2025
شانجان UNI K موديل 2025
صبري طلبه

يضم السوق السعودي عدد كبير من السيارات الصينية، ومنها طرازات شانجان الشهيرة، وتقدم العلامة الصينية نسختها الرياضية UNI K موديل 2025 عبر فئة واحدة، تضم حزمة من التجهيزات، مع مظهر خارجي عصري وبمفهوم رياضي.

القدرات الفنية للسيارة شانجان UNI K موديل 2025

تعتمد السيارة شانجان UNI K موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 233 حصانا، تيربو، مع 390 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 8 غيار.

شانجان UNI K موديل 2025 

تسارع السيارة شانجان UNI K موديل 2025 

تصل السيارة شانجان UNI K موديل 2025 إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8 ثواني.

استهلاك الوقود للسيارة شانجان UNI K موديل 2025 

تستهلك السيارة شانجان UNI K موديل 2025 نسبة من الوقود تقدر بـ 1 لتر لكل 12.6 كيلومتر.

شانجان UNI K موديل 2025 

تجهيزات السيارة شانجان UNI K موديل 2025 

تضم السيارة شانجان UNI K موديل 2025 مجموعة كبيرة من التجهيزات منها، مكابح الطوارئ الذاتية، التحذير من التصادم الأمامي، مساعد نزول المنحدرات  بالإضافة إلى تقنية خوض المرتفعات، نظام تثبيت السرعة التكيفي، برنامج الثبات الالكتروني، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، وسائد هوائية متقدمة.

شانجان UNI K موديل 2025 

تحتوي السيارة شانجان UNI K موديل 2025 على شاشة عدادات تنقسم إلى ثلاث شاشات بقياسات 9.2 و 10.25 و 3.5 بوصة، بالإضافة إلى نظام ترفيهي مقترن بشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي طراز sony مكون من 12 مكبر، زر تشغيل وإيقاف المحرك، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار شانجان UNI K موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة شانجان UNI K موديل 2025 في السعودية بسعر يبلغ 141,335 ريالا سعوديا.

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