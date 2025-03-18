الكرة الطائرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي الدوري

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره فريق الزمالك في الجولة الثانية من سلسلة مواجهات الدور نصف النهائي من دوري الكرة الطائرة للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في العاشرة والنصف مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا هاما أمس، على نظيره الزمالك بنتيجة (3-1) في أولى مواجهات سلسلة نصف نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في مواجهتين من أجل التأهل للدور النهائي.