بيتكبر بعلمه.. خالد صلاح يكشف تفاصيل خلافه مع إسلام البحيـري

روى الكاتب الصحفي خالد صلاح، تفاصيل جديدة بشأن أزمته وخلافه مع إسلام البحيري، مشيراً إلى أن أول مقال ينشر لإسلام البحيري كان معي في الجريدة.



وأضاف خالد صلاح، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء الاثنين أن :"إسلام بدأ معايا وكنا فكرنا واحد ولكنه ابتعد كثيرا بغلظة كلامه وشتائمه غير المبررة".

وتابع الكاتب الصحفي خالد صلاح،" كنا نحتاج إصلاح ونحتاج احترام ثقافة الناس، وقلت له لكي نصلح ما جاء في البخاري لا نشتم البخاري.

وأوضح "علم إسلام أدى به إلى الكبر، بيشــ ــتم البخــاري وبيتكبر بعلمه، وهو في سابع أرض".