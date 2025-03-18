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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حنان سليمان تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل المداح

الفنانة حنان سليمان
الفنانة حنان سليمان
أوركيد سامي

تألقت الفنانة حنان سليمان في مسلسل المداح و الذي يعرض حالياً في ماراثون دراما رمضان 2025

و قالت حنان سليمان في تصريحات خاصة لصدى البلد "بجسد شخصية صفاء والدة صابر المداح أم طيبة.

وأضافت حنان سليمان" الكواليس كلها تعاون وحب وإيجابية، سعيدة بالعمل مع النجم حمادة هلال وبحبه جدا لأنه مميز والمخرج أحمد سمير فرج وش السعد عليا، وسعيدة بالعمل مع كل فريق العمل.

اختتمت حنان سليمان " سعيدة جدا بردود الأفعال على المسلسل وحب الناس له، مسلسل المداح لديه العديد من الجمهور والمحبين في كل الأجزاء.

يذكر أن  مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

الفنانة حنان سليمان اخبار الفن نجوم الفن الفنان حمادة هلال مسلسل المداح رمضان كريم

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