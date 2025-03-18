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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ

تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ
تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ
أسماء عبد الحفيظ

تسمم المياه عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ، هكذا بدأ الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، منشورا له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ

وحذر الدكتور جمال شعبان من تسمم المياه الذى يحدث عادةً فى رمضان، وقال: “رمضان شهر الصيام والروحانيات، ولكن بعض العادات الغذائية الخاطئة قد تسبب مشاكل صحية خطيرة، من بين هذه العادات شرب الماء البارد دفعة واحدة عند الإفطار، وهذه العادة شائعة قد تؤدي إلى تسمم المياه وبعض المضاعفات الصحية الخطيرة، وأحيانا تصل في بعض الحالات إلى الموت المفاجئ”.

ماذا يحدث عند شرب الماء البارد بسرعة على معدة فارغة؟ 

الصوم هو ما يعرف بحالة جفاف جزئي، ومع انخفاض مستوى السكر في الدم، نتيجة الامتناع عن تناول الطعام والشراب خلال فترة الصيام، فإن الجهاز الهضمي يصبح أقل نشاطًا، والتعرض لشرب الماء البارد دفعة واحدة يسبب صدمة للمعدة والجهاز الهضمي، وهذا بدوره يؤدي إلى:

خطر الإصابة بتسمم المياه، وهي حالة ناتجة عن استهلاك كمية كبيرة من الماء بسرعة، ما يخلّ بتوازن الأملاح في الجسم.

اضطراب الجهاز الهضمي مثل المغص، والغثيان، والإسهال.

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم نتيجة لتمدد الأوعية الدموية بسرعة.

تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ

احتمالية حدوث تأثيرات على القلب خاصةً لمن يعانون من مشاكل قلبية، حيث يمكن أن يؤدي التغير المفاجئ في درجة حرارة الجسم إلى اضطرابات قلبية خطيرة.


كيف يحدث تسمم المياه؟

يحدث تسمم المياه أو “الهيبروناتريميا” عندما يتعرض جسم الشخص لشرب كمية كبيرة من الماء في وقت قصير، وهذه الكمية تسبب انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، وتورم الخلايا، بما في ذلك خلايا الدماغ، التي تسبب فقدان الوعي، أو حتى الموت.

عادات صحية لشرب الماء عند الإفطار

قال الدكتور جمال شعبان إن هناك بعض العادات الصحية لشرب الماء عند الإفطار وهي:

احرص على الإفطار على التمر وكوب من الماء أو اللبن بدرجة حرارة الغرفة لمنح المعدة فرصة للتكيف.

تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ


بدلا من شرب المياه دفعة واحدة، قسم كمية الماء بدرجة حرارة الغرفة على فترات.

تجنب الماء المثلج تمامًا، حيث يسبب تقلصات في المعدة ويبطئ عملية الهضم.


احرص على تناول القليل من العصائر الطبيعية أو الشوربة الدافئة، وذلك من أجل ترطيب الجسم بطريقة متوازنة عند الإفطار لعدم التعرض للمخاطر الصحية والموت المفاجئ نتيجة تناول المياه الباردة دفعة واحدة.

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