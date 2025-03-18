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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعليق مفاجئ من ماجدة خير الله على أداء عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد

تعليق مفاجئ من ماجدة خير الله على أداء عصام عمر في "نص الشعب اسمه محمد"
تعليق مفاجئ من ماجدة خير الله على أداء عصام عمر في "نص الشعب اسمه محمد"
علا محمد

علقت الناقدة ماجدة خير الله على أداء الفنان الشاب عصام عمر، وذلك بعد تصدر مسلسله “نص الشعب اسمه محمد” علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقتين.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»:"عصام عمر كان مناسب جدا لبطولة مسلسل بالطو، ولكنه بعيد بأدائه وتكوينه ونمط شخصيته عن محمد المغامر اللي متجوز وعنده طفلة وبيخطط للزواج من أخرى، وواحده تالتة بتطارده وحاتموت عليه في مسلسل نصف الشعب اسمه محمد".

يشارك في بطولة المسلسل كل من عصام عمر، رانيا يوسف،غادة ابراهيم , مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، ومحمد عبدالعظيم. العمل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

الناقدة ماجدة خير الله الفنان الشاب عصام نص الشعب اسمه محمد ماجدرة خير الله عصام عمر مسلسل بالطو

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