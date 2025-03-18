اجتماعية الأطباء تقدم 377 ألف جنيه دعماً للأعضاء في يناير وفبراير

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، عن الأنشطة التي قدمتها خلال شهري يناير وفبراير 2025 في نواحي الدعم الاجتماعي للأطباء وأسرهم بإجمالي مبلغ ثلاثمائة سبع وسبعون ألف جنيه (377 ألف جنيه).

وقال الدكتور شادي صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية المستمرة هي تقديم مختلف أشكال الدعم للأطباء وأسرهم في الأزمات، ومنها تقديم الدعم المادي للعلاج والدراسة لأبناء الأطباء وحالات الوفاة الكارثية وبالأخص لشباب الأطباء.

وأعلن "صفوت"، أن اللجنة قدمت دعماً ماليا للمساعدة في دراسة أبناء الأطباء بقيمة 241 ألف جنيه لعدد 53 من أسر الأطباء، وبالنسبة للدعم العلاجي قدمت اللجنة مبلغا وقدره 135 ألف جنيه دعما مادياً للعلاج إلى 42 مستفيدا.

وأشار مقرر اللجنة الاجتماعية: كما قدمت اللجنة دعما لمشروع العلاج بمبلغ 1650 لمستفيد واحد.

وأضاف أن موارد اللجنة الاجتماعية التي يتم تقديم الدعم من خلالها للأطباء وأسرهم، هي من تبرعات الأطباء ومما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من الرسوم المقررة عن خدمات النقابة العامة للأطباء.