لم أقصد الأهلي.. صبحي: المنافسة والضغط على الأندية أدى إلى قيمة مالية غير حقيقية للاعبين

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن دور الحكومة واتحاد الكرة هو عمل مشاريع وتحفيز المجتمع ولذلك أنشأنا كابتينو وستار اوف ايجيبت، وهناك مشكلة في تمسك اللاعبين بأنديتها.

وأضاف صبحي في حوار مع برنامج الوش التاني الذي يقدمه أحمد شوبير عبر إذاعة اون سبورت اف ام،" لذلك هناك استيراد للاعبين من تونس والمغرب تحديدا بسبب قوة الدوري المصري وأيضا المقابل المالي الأفضل من بقاء اللاعبين في دورياتهم الشمال أفريقية".

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن نتيجة المنافسة والضغط على الأندية أدى إلى قيمة مالية غير حقيقية للاعبين، ثم جاء الإعلام الرياضي الكبير والذي أدى إلى زيادة " الهيصة " وعندما ألمحت لهذا لم أكن أقصد النادي الأهلي، ولكني كنت أوجه الحديث للجميع .