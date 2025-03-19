أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

يرصد صدي البلد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، حيث شهدت بعض العملات تغيرات طفيفة في أسعارها مقارنة بالأيام الماضية.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 55.10 جنيهًا للشراء و 55.24 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي المصري 65.46 جنيهًا للشراء و 65.61 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

بلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري 57.32 جنيهًا للشراء و 57.46 جنيهًا للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم

سجل سعر 100 ين ياباني اليوم في البنك المركزي المصري 33.70 جنيهًا للشراء و 33.77 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.44 جنيهًا للشراء و 13.47 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند 163.73 جنيهًا للشراء و 164.11 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 13.72 جنيهًا للشراء و 13.75 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

سجل سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري نحو 6.97 جنيهًا للشراء و 6.99 جنيهًا للبيع.