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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كزبرة يخوض أول بطولة درامية مُطلقة بـ «على ضهر راجل».. ويرد على مُنتقدي اختياراته

كزبرة
كزبرة
يمنى عبد الظاهر

أعلن الفنان الشابأحمد بحر، الشهير ب كزبرة، عن تعاقده على أول بطولة درامية مطلقة له بعنوان "على ضهر راجل"، وذلك بعد نجاحه في دور "فؤش" في مسلسل "الغاوي".


وكتب كزبرة عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدًا كثيرًا، أنا حابب أتكلم في موضوع.. شكرًا لكل شخص أرسل لي رسالة جميلة، وتحدث عني وأعطاني حقي في دور فؤش في الغاوي".

وأضاف: "في الفترة الماضية، كان هناك أشخاص يقولون لي: أنت مجنون لأنك رفضت أعمالًا في رمضان، منها بطولات، لكنني لم أكن مرتاحًا، ولم يكن يهمني سوى تقديم عمل جيد. اخترت دور فؤش رغم صغر حجمه، لكن ما شجعني عليه هو أنه كان مختلفًا، وكنت واثقًا أن الله سيكرمني لأني أرغب في تقديم شيء يحبه الناس".

وتابع: "الحمد لله، الله كرمني، والناس قدّرت العمل الجيد، وأكدت لي أن الأهم ليس حجم الدور، بل أن تؤدي شيئًا تصدقه وترضى عنه، ثم تترك الباقي على الله، وحينها ستصل لما تستحقه".

وأكمل: "القادم سيكون أجمل وأكثر إبهارًا، مسلسل (على ضهر راجل) سيكون عملًا مختلفًا، وستستمتعون به كثيرًا.. يارب أكون على قدر المسؤولية".


 

مسلسل الغاوي

يشارك في بطولة مسلسل “الغاوي” أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، وأحمد كمال، ومحمد لطفى، وولاء الشريف، وكرم جابر، وهاجر عفيفى، ونجم الراب أبيوسف، وتامر شلتوت، ومطرب المهرجانات كزبرة، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.

قصة العمل

 تدور قصة الغاوي حول بلجي خطير يفقد زوجته ويتعرض لظلم شديد، مما يدفعه إلى إعادة التفكير في حياته، فيقرر التخلي عن عالم الجريمة من أجل تربية ابنه بطريقة سليمة لكنه يواجه تحديات كبيرة خلال رحلته نحو التغيير، مع مرور الوقت، يتحول إلى رمز شعبي يحظى باحترام وحب أهل منطقته. 

ويخوض كزبرة أيضا تجربة البطولة المطلقة لأول مرة في السينما من خلال فيلم جديد يحمل اسم أوفر سايز، حيث أعلن عنه مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا: توكلنا على الله، استننا في الصيف الجاي، بفيلم أوفر سايز، في شخصية عماد البطي، من إنتاج طارق الجناينى.

على ضهر راجل الغاوي كزبرة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير

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