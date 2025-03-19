بعد دويتو حمادة هلال.. نغم صالح تطلق ثاني أغانيها في مسلسل «المداح»

طرحت المطربة نغم صالح أجدد أعمالها الغنائية "الحمارس"، بشكل فيديو كليب مصور ضمن حلقات مسلسل "المداح".

وتشارك نغم صالح في السباق الرمضاني للمرة الثانية هذا العام عبر أغنية الحمارس التي تعرض بشكل خاص ضمن الحلقات النهائية من مسلسل المداح للنجم حمادة هلال، وذلك بعد غنائها تتر الموسم الخامس من دراما الرعب برفقة حمادة هلال تحت مسمى أغنية "أسطورة العهد".

وتتعاون نغم صالح خلال "الحمارس" مع الشاعر مصطفى شكري، ونجم المهرجانات شيندي الذي يتولى التوزيع الموسيقي للعمل بمشاركة الموزع خليل.

وتجسد كلمة "الحمارس" المهنة التي يقوم بها حمادة هلال بشخصيته المداح في محاربة الجن، حيث تعتبر كلمة قديمة لمحاربي الأعمال والكائنات السفلية.

وتأتي أغنية "الحمارس" بعد تصدر نغم صالح لتريندات السوشيال ميديا عبر آخر أغنياتها المصورة "طوفان"، التي أعادت خلالها إحياء أغنية "بيبة" للنجمة شريهان من فيلم عرق البلح بطريقتها، مع انشغالها حاليا في الانتهاء من تسجيل باقي أغنيات ألبومها الجديد "شلق".