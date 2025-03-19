تركيا تقيد الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي.. ماذا يحدث؟

أعلنت منظمة مراقبة الإنترنت ‭)‬نت بلوكس‭(‬ إن السلطات التركية أصدرت قرارا بتقييد الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومنها إكس ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرين في إطار تحقيق فساد.

وكانت ولاية إسطنبول في وقت سابق ، أعلنت حظر كلّ أنواع التجمّعات والتظاهرات لمدة 4 أيام بحسب ماذكرته صحيفة "حرييت" التركية .

جاء ذلك بعد إعلان السلطات التركية اعتقال حاكم بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى أكثر من مائة شخص آخر.

اعتقال أكرم إمام أوغلو

وقال عضو حزب الشعب الجمهوري التركي جوكهان جونايدن، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، تم اعتقاله.

وأضاف: "حتى الآن، وصلت 20 مركبة مليئة برجال إنفاذ القانون إلى مقر إقامة أكرم إمام أوغلو"، بحسب ما أورده موقع "تي 24" التركي.

وأكد مراد أونغون، مستشار رئيس بلدية اسطنبول اعتقال إمام أوغلو قائلاً: "أنا معتقل يظنون أنهم بإسكاتنا سيمنعوننا من الدفاع عن أكرم إمام أوغلو ودعمه أناشد مواطنينا الذين لديهم حسابات على جميع منصات التواصل الاجتماعي: من الآن فصاعدًا، أكرم إمام أوغلو مؤتمن على الأمة التركية احموه، واعتنوا به، وادعموه! لن يستطيعوا هزيمة الأمة، كل شيء سيكون على ما يرام".

وأعلن الصحفي فاتح ألتايلي أن مدير حملة إمام أوغلو، نجاتي أوزكان، تم اعتقاله أيضًا، وقال: "تم اقتحام مكاتبهم ويجري تفتيشها".



وأفادت جريدة الصباح التركية؛ إن العملية التي نفذت ضد 105 أشخاص، بينهم صحفيون ورجال أعمال، كانت مرتبطة بمناقصات شركة ميديا ​​آ.ش.