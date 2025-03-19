قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية ناميبيا بذكرى يوم الاستقلال
الاحتلال الإسرائيلي يخطط لعملية برية واسعة في غزة
هآرتس: نتنياهو «كذاب».. وقرر التضحية بالأسرى مقابل تمرير الميزانية
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات يخليج السويس
الولايات المتحدة تعرض مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن ممولي الحوثي
الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية
حسام حسن: جميع المنتمين للمنتخب يبذلون قصارى جهدهم لعودة اسم مصر عاليا
بعد إشادة الرئيس ببرنامج قطايف للفنان سامح حسين.. خبير يكشف تأثير الدراما على المجتمع
صحة رقمية لمستقبل أفضل.. الهيئة العامة للرعاية الصحية تحتفل بيوم الطبيب المصري 2025
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نطالب بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية
أستاذ علوم سياسية: نتنياهو لديه مخطط لاستكمال حرب غزة
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاربعاء 19 مارس 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاربعاء الموافق 19-3-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار الأمريكي شراء 50.6  جنيه، والبيع 50.7 جنيه.

اليورو شراء 55.0224 جنيه، والبيع 65.5675 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 65.5675 جنيه، والبيع 65.9303 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.3081 جنيه، والبيع 35.4645 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.3767 جنيه، والبيع 7.44 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الكرون النرويجي شراء 4.7588 جنيه، والبيع 4.8056 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 5.0001 جنيه، والبيع 5.0502 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 57.5261 جنيه، والبيع 57.8569 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 33.7311 جنيه، والبيع 33.9926 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.9893 جنيه، والبيع 32.2756 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية البنك الأهلي المصري العملات الأجنبية الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بمناسبة عيد الأم |قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس يطبق اليوم وغدا

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

ئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض

بدء صرف معاشات شهر أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر

وزير التربية والتعليم

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد التعديلات الجديدة.. ماذا قررت التعليم؟

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتعامل مع أي تهديدات وكافة التحديات

أرشيفية

الحكم على التيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.. اليوم

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن .. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

فضيحة تهز الساحة في إسرائيل

وثائق سرية في موقف سيارات| فضيحة تهز الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل ..تفاصيل

قطاع غزة

محلل سياسي: هذا هو السيناريو الأخطر على غزة

حلا شيحة

حلا شيحة تتصدر التريند| صور بالحجاب ورؤيا عن يوم القيامة تثير جدل

بالصور

الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة في مبادرة الرواد الرقميون

صورة من اجتماع الرئيس
صورة من اجتماع الرئيس
صورة من اجتماع الرئيس

طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شرائه

طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شراؤه
طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شراؤه
طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شراؤه

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في بلبيس

مواد غذائية
مواد غذائية
مواد غذائية

هشة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سهلة

هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة
هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة
هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة

فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للانضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

المزيد