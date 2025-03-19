أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاربعاء 19 مارس 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاربعاء الموافق 19-3-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار الأمريكي شراء 50.6 جنيه، والبيع 50.7 جنيه.

اليورو شراء 55.0224 جنيه، والبيع 65.5675 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 65.5675 جنيه، والبيع 65.9303 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.3081 جنيه، والبيع 35.4645 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.3767 جنيه، والبيع 7.44 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الكرون النرويجي شراء 4.7588 جنيه، والبيع 4.8056 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 5.0001 جنيه، والبيع 5.0502 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 57.5261 جنيه، والبيع 57.8569 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 33.7311 جنيه، والبيع 33.9926 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.9893 جنيه، والبيع 32.2756 جنيه.