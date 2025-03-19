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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صحفي: نتنياهو اخترق الهدنة من أجل الحفاظ على بقائه السياسي في الحكم

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

قال أشرف العشري الكاتب الصحفي، إن الغارات الصهيونية على غزة فجر أمس كانت أمرًا مُخططًا له مسبقًا بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نتنياهو اخترق الهدنة من أجل الحفاظ على بقائه السياسي في الحكم، والبعد كل البعد عن المحاكمة الدولية بشأن الجرائم التي ارتكبها في فلسطين.

وأضاف، في حديثه، أن دونالد ترامب أعلن من قبل أنه يسعى لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ولكن ما يحدث على أرض الواقع مخالف لتصريحاته وأقاويله بشكل كبير.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة إلى 436 شهيدا في جرائم الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها ظهر اليوم الأربعاء، لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة أعدادًا إضافية من الشهداء والجرحى.

وفي تطور لافت قصف جيش الاحتلال مقراً لمنظمات أجنبية في دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا»، مساء الأربعاء.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن موظفًا أجنبيًا قتل وأصيب خمسة من العاملين الأجانب في المؤسسات الأممية، إثر قصف الاحتلال مقرهم في المحافظة الوسطى.

وارتقى شهيد ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مواطنين بشارع صلاح الدين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو دف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ووقعت عدة إصابات من المارة إثر استهداف إسرائيلي لمنزل غير مأهول يعود لعائلة الترزي في محيط مفترق الطيران غرب مدينة غزة.

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