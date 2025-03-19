يا سمسم يا جامد.. تامر حسني يوجه رسالة لمحمد سامي

أشاد الفنان تامر حسني، بأعمال المخرج محمد سامي في السباق الرمضاني لمسلسل “إش إش” و"سيد الناس".

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام: “مبروك يا سمسم يا جامد ليك وللنجم الكبير عمرو سعد وكل الأبطال العظام ومبروك للنجمة الجميلة مي عمر يارب دايما ناجحين وفي القمة”.

قصة مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل سيد الناس حول جارحي التي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، فيجد نفسه محاطا بثروة ضخمة وماضي مظلم لا يعرف عنه شيئا، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمونه، ومن أجل حماية عائلته وميراثه يضطر إلي أن يخوض العديد من الصراعات التي بها مخاطرة على حياته.

أبطال مسلسل سيد الناس

ويعد مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، سلوى عثمان، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، سلوى عثمان، محمود قابيل، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي كيوان، طارق النهري، أسما سليمان، ساندي علي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.