رئيس الوزراء يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه سيتم الاعلان عن قرارات تنفيذية للجان الاستشارية في الفترة المقبلة، مشيرا الي انه عقد اجتماعا مهما للاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير.

واشار الي ان هناك مبادرة لطرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومنخفض الدخل طبقا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

بيع بنك القاهرة بمليار جنيه؟!

ونفى مدبولي ما تم تداوله حول بيع بنك القاهرة بمليار جنيه، مشيرا الى ان ما يتم حاليا هو فحص بنك القاهرة لمعرفة قيمة بنك القاهرة الان لطرحه في البورصة او مستثمرين وعندما يتم تقسمه سيتم طرحه .

وتحدث مدبولي عن دراما رمضان لافتا انه سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لموضوع صياغة الدراما المصرية تسهم في تعزيز لافتا إلى ان الاعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان لا تعبر عن المجتمع المصري ، مشيرا الي اننا لا نقيد حرية الفكر والابداع لكن نريد ان تعزز القيم وتكرس الانتماء الدولة وتعكس الهوية الحضرية للمجتمع المصري.