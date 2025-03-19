موافى: ارتجاع المريء ظاهرة يمكن علاجها بسهولة

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة، أن هناك الكثير من المرضى، يعانون من فتق في الحجاب الحاجز وارتجاع المريء، معلقا: يوميا العيادات يكون بها 5 أو 6 مصابين بارتجاع المريء".

وتابع الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتجاع المريء ظاهرة، يمكن علاجها بسهولة، معلقا: هناك عضلة في المعدة تمنع الأكل والمشروبات من الصعود إلى الفم مرة أخرى، وبعض الأشخاص يعانون من ضعف تلك العضلة".

المعدة والمريء



وأوضح: بعد الأكل ما ينزل العضلة تقفل .. الذي يفصل المعدة عن المريء هو الحجاب الحاجز، وأحيانا يكون جزء من المعدة يصعد إلى أعلى الحجاب الحاجز، وفي هذه الحالة يكون فتق الحجاب الحاجز.

وذكر: أن حسب حجم فتق الحجاب الحاجز هو الفيصل في إجراء عملية أو لا، فإذا كان حجم الفتق كبير يستحسن عمل العملية، وفي حالة أن الفتق صغير يكون من الأفضل عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة، معلقا: "اللي عنده هذه المشكلة حذاري تشبع".

وأردف: المعدة بها حامض قوي، والمعدة لا تحترق بالحامض، والله سبحانه وتعالى خلق المعدة مقاومة للحامض، وينتج عن ارتجاع المريء آلام شديدة في منطقة الصدر".