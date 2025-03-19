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رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات

الوزراء
الوزراء
عادل نصار

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال استعراضه لتطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، حيث أشار إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في هذا المجال، ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.  

وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على تعزيز هذا الموقع من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الكوادر البشرية المؤهلة. كما أشار إلى أن هناك لقاءً عُقد اليوم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، لبحث الخطط المستقبلية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذه الصناعات الحيوية.  

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها منافسًا رئيسيًا في سوق التعهيد العالمي، بما في ذلك الكوادر الشبابية المدربة، والتكلفة التنافسية، والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة.

الوزراء مجلس الوزراء مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي عمرو طلعت

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