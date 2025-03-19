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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دور المرأة والمشاركة الإيجابية في المجتمع.. ندوة تثقيفية بالسلوم

ندوة تثقيفية للمراة بالسلوم
ندوة تثقيفية للمراة بالسلوم
ايمن محمود

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز السلوم محافظة مطروح، ندوة تثقيفية بعنوان «دور المرأة والمشاركة الإيجابية في المجتمع»، استهدفت عدد من الطالبات بمدرسة السادات الإعدادية الثانوية بمدينة السلوم، حاضر فيها إبراهيم صالح عبدالعال عميد معهد السلوم الإعدادي الثانوي الأزهري، وأمين تنظيم الحزب بالسلوم، ومحمد صلاح مدير الإدارة التعليمية بالسلوم، ومحمد فوزي أبو العزم مدير المدرسة، وأمين التعليم والبحث العلمي بالسلوم، وهيام سعيد أمينة المرأة بالسلوم.

وأكدت الندوة على أن المرأة هي عماد المجتمع وأساس تقدمه، فهي الأم التي تربي الأجيال، والمعلمة التي تنشر العلم، والطبيبة التي تعالج المرضى، والمهندسة التي تشارك في بناء الوطن، ودورها لا يقتصر على بيتها فقط؛ بل يمتد إلى جميع مجالات الحياة، حيث أثبتت جدارتها في العمل والقيادة والإبداع.

وسلطت الندوة الضوء على إنجازات المرأة عبر التاريخ، وكيف ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ناقشت التحديات التي تواجهها، مثل التمييز وعدم تكافؤ الفرص، وسبل تمكينها ودعمها لتحقيق أحلامها.

من ناحية اخرى واصلت فعاليات الدورة الرمضانية التي تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العلمين بمحافظة مطروح، تحت شعار «رمضان يجمعنا 2025»، على الملعب الخماسي بمركز شباب العلمين، لمحطتها قبل الأخيرة.

وأوضح محمد أحمد عبد الواحد أمين الثقافة والفنون والرياضة بالمركز، أن دور الثمانية من البطولة شهدت منافسات قوية بين الفرق التي تأهلت لربع النهائي، وسط إقبال جماهيري كبير من أعضاء هيئة مكتب الحزب وأهالي مدينة العلمين.

ومن جانبه أشار أحمد عبد الفتاح أمين الشباب بالمركز، أنه تم إقامة 4 مباريات في دور الثمانية للدورة الرمضانية، وقد شهدت تألق فريق العلمين والذي تغلب على منافسه الإسماعيلي بـ 8 أهداف دون رد، وفاز فريق الفرسان على فريق منتخب العزبة 7/2، وفاز فريق ڤينيسيا على فريق العين 7/2، وفاز فريق الشواكيش على فريق الأسيوطي 4/1.

وأضاف عبد الفتاح، أن مباريات الدور قبل النهائي (المربع الذهبي)؛ سوف تقام يوم الخميس بين كلا من فريقي العلمين وڤينيسيا وفريقي الفرسان والشواكيش، والفائز في المباراتين سيصعد للدور النهائي.


 

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