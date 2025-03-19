البيت الأبيض: اتصال ترامب وزيلينسكي كان جيدًا جدًا وأوكرانيا تطلب دعمًا إضافيًا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب وصف اتصاله مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه كان "جيدًا جدًا".

وأضافت المتحدثة، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن زيلينسكي شكر الرئيس ترامب على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

منظومات الدفاع الجوي

وتابعت قائلة: "زيلينسكي طلب نشر المزيد من منظومات الدفاع الجوي لحماية الأوكرانيين"، مؤكدة أن ترامب أشار إلى قدرة واشنطن على إعادة تشغيل محطات الطاقة الأوكرانية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجاوزت اتفاق المعادن، وتبحث الآن في مسألة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.