الشتاء يعود .. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث يشهد تحالف الـ 3 أشهر (طوبة – أمشير – برمهات).



انخفاض درجات الحرارة

وتوقع "فهيم" خلال تصريحات صحفية، انخفاض درجات الحرارة فى أثناء النهار أيام الخميس والجمعة والسبت (20 -22 / مارس ) ثم ارتفاع تدريجي في حرارة النهار بداية من يوم الاحد (23 / مارس ) .

وقال "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إنه بداية من ليلة الخميس 20 / مارس تنخفض حرارة الليل دون الـ 10 – 11 °م ثم تنخفض حول الـ 9° م بداية من ليلة السبت 22 / 3 .

وأوضح أن الانخفاض يستمر حتى الاثنين 24 / مارس مع استمرار الانخفاض في درجات حرارة الليل حول 10 -11°م . في معظم المناطق.



انتهاء الموجة الحارة

ومن جانبه ، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة انتهت، لنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، لتصل من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة على البحر المتوسط، ومع بداية الأسبوع المقبل سنشهد انخفاض كبير في درجة الحرارة والعظمى سوف تسجل 21 درجة.

عودة للأجواء الباردة

وأوضح أن الأجواء الباردة ستعود خلال ساعات الليل لتسجل 11 درجة وعلى محافظات الصعيد ستكون 8 درجات، ولابد من العودة للارتداء الملابس الشتوية، وللصيادين وأصحاب الأعمال البحرية يجب تعليق العمل وعدم استخدام البحر المتوسط لحين استقرار الأمواج.

فصل الربيع

ويبدأ اليوم الخميس، فلكيا، البداية الفعلية لفصل الربيع على جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، بظواهره الجوية الفاصلة الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع هو فصل إنتقالى ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، حيث يتسم مناخ فصل الربيع بالإعتدال فى درجات الحرارة في معظم الأحيان.