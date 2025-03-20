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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيد الناس الحلقة 20 .. ملك أحمد زاهر تتزوج من نجل عمرو سعد قبل وفاته

عمرو سعد
عمرو سعد
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد الإلكترونية الحلقة 20 من مسلسل سيد الناس ، والذي يخوض من خلاله الفنان عمرو سعد الماراثون الرمضاني الحالي .

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل “ سيد الناس ” عدد من الأحداث، ومنها اعتراف ابنه الجباس “ ملك زاهر بزواجها من أدهم نجل الجارحي ” عمرو سعد " قبل وفاته مباشرة ، فيما تم القبض علي مجدي بتهمه الاشتباه في قتل ادهم ، ووضع أيضا الجباس في  دائرة الشك . 

ابطال  مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم دوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:  

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .

مسلسل سيد الناس عمرو سعد الهام شاهين

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