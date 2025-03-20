المركز الإعلامي للفتوى: المؤمن الحق لا يتشاءم.. واليقين بالله حصن ضد القلق

قال عبد الله سلامة، عضو المركز الإعلامي للفتوى الإلكترونية، إن المؤمن الحق لا يتشاءم، لأن النور والرضا الذي يمنحه الإيمان بالله يحقق السعادة والطمأنينة في قلبه.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، ما يعكس أن ذكر الله هو المصدر الرئيسي للسكينة الداخلية والسلام النفسي.

اليقين بالله درع ضد التشاؤم والقلق

وأضاف أن اليقين بالله يشكل حصنًا قويًا ضد التشاؤم والقلق.

وأكد أنه كلما كان الإنسان مؤمنًا بقضاء الله وقدره، وأصبح يثق في حكمته واختياره، كلما تمكن من تخطي الصعاب بعزم.

وبيّن أن الشخص المؤمن يعتقد أن كل ما يحدث له هو خير، فالله لا يختار إلا الخير لعباده ما داموا يسيرون في الطريق الذي أمرهم به.

الثقة في الله وتحقيق الخير من خلال الطاعة

وشدد عبد الله سلامة على أن الثقة في الله والظن به خيرًا يجلب للإنسان الخير في حياته.

ولفت إلى أن الله دائمًا يختار الخير لعباده ما داموا يلتزمون بما أمرهم به.

وأوضح أنه من خلال الطاعة والالتزام بتوجيهات الله، يحقق الإنسان ما هو أفضل له، ويعيش حياة مليئة بالسلام الداخلي والطمأنينة.