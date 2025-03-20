أورنج مصر تجمع الإعلاميين في سحور فاخر بفندق الفورسيزونز

نظمت شركة أورنج مصر سحورًا فاخرًا في قاعة فرساي بفندق الفورسيزونز فيرست ريزيدنس الجيزة، حيث حضر الفعالية ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، بالإضافة إلى مجموعة من محرري وصحفيي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تميز السحور بأجواء راقية وخدمة متميزة، حيث تم تجهيز القاعة بأحدث التصاميم التي تعكس الفخامة والراحة.

وأتاح هذا الحدث الفرصة لتبادل الأفكار والنقاشات حول أحدث التطورات في قطاع الاتصالات، ما يعكس التزام أورنج مصر بتعزيز التواصل والتفاعل مع وسائل الإعلام.

وتم التقاط صور تذكارية مع فريق عمل أورنج وممثلي شركة ميركوري، المستشار الإعلامي لشركة أورنج مصر، ما أضاف لمسة من الألفة والود إلى الأجواء الاحتفالية.

عبر ياسر شاكر عن سعادته بتنظيم هذا الحدث، مؤكدًا على أهمية التعاون المثمر مع وسائل الإعلام في تعزيز رسالة الشركة وتوسيع نطاق تواصلها مع الجمهور.

وتعتبر هذه الفعالية خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات بين أورنج مصر ووسائل الإعلام، ما يدعم رؤية الشركة في تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات عملائها في السوق المصري.