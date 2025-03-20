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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية: تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني
محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني
أ ش أ

 أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، حرص الجهاز التنفيذي على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.


جاء ذلك خلال متابعة محافظ الشرقية اليوم /الخميس/ مع المهندسة سلوى سامي صالح رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا، أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق السطحي أمام مدخل المنطقة الصناعية بالزوامل (بساتين الإسماعيلية) بمدينة بلبيس، وذلك عقب إغلاق مَنزل المنطقة المتسبب في الحوادث المرورية، وحفاظاً على مستخدمي الطريق وزيادة مستوى الأمان عليه، وخلق بيئة استثمارية جيدة أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.


من جانبها.. قالت المهندسة سلوى سامي إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بحل مشكلة المنطقة الصناعية بساتين الإسماعيلية، الخاصة بتعرض العديد من السيارات لحوادث سير بسبب ربط منزل ومطلع المنطقة الصناعية مع الطريق الأوسطي، قامت الهيئة برفع كفاءة الطريق السطحي وغلق منزل المدينة المتسبب في الحوادث؛ حفاظاً على مستخدمي الطريق وزيادة مستوى الأمان، وذلك بطول 400 م ومتوسط عرض 8.5 وبتكلفة 2 مليون جنيه.


وأوضحت أن المنطقة الصناعية بالزوامل متصلة بالطريق الدائري الأوسطي عن طريق مطلع، وبطريق القاهرة بلبيس الصحرواي بطريق خدمة بطول 8 كم، وطريق القاهرة الإسماعيلية الزارعي عن طريق كوبرى علوي بقرية الزاومل، كما تبعد المنطقة 15 كم عن خط سكة حديد الروبيكي، وذلك لتسيير حركة السيارت من وإلى المنطقة، والنهوض بالصناعة وتهيئة الأجواء المناسبة للمستثمرين بالمحافظة.
 

حياة كريمة محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات توفير فرص عمل للشباب

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