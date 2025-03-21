نشرة الفن| مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن ..انتصار تعلق على خلافها مع شيماء سيف

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

مش شايفة حاجة تستدعي دا كله .. انتصار تعلق على خلافها مع شيماء سيف

علقت الفنانة انتصار على تصريحات الفنانة شيماء سيف خلال الفترة الماضية ، مؤكدة أنها تعجبت من هذه التصريحات وكل ما حدث سوء تفاهم

بعد اعتزال محمد سامي.. مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن

وجهت الفنانة مى عمر رسالة شكر لجمهورها ومحبيها بسبب الدعم المستمر له ونجاحها

هيسافر برا مصر .. إلهام شاهين تعلق على قرار اعتزال محمد سامي الإخراج الدرامي

علقت الفنانة إلهام شاهين على قرار المخرج محمد سامي بشأن اعتزاله الإخراج الدرامى بعد مشاركته فى الموسم الرمضاني الحالي بمسلسلي “إش إش” و"سيد الناس"

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 21.. القبض على محمد هنيدي بتهمة النصب

شهدت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل “شهادة معاملة أطفال” العديد من الأحداث الطريفة والتي من أبرزها، عطية (محمود حافظ) يكشف لمقبولة (سما إبراهيم) حقيقة زواج زوجها سعد الحامي (صبري فواز) من جميلة (جيهان خليل