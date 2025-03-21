التحري حول وجود شبهة حول وفاة طبيب أسنان بفندق في الهرم

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طبيب أسنان أنهى حياته داخل حمام فندق شهير في منطقة الهرم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة كواليس العثور على جث طبيب أسنان داخل حمام فندق شهير بمنطقة الهرم حيث تبين انه أنهى حياته بقطع شرايين يده بـ"كتر"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من مسئول أحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم شرطة الهرم، يفيد بالعثور على جثة طبيب أسنان داخل الحمام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على طبيب أسنان شهير في العقد السادس ملقاة على الأرض داخل حمام وبجواره "كتر" وشرايين يده مجروحة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.