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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفن جثمان طبيب أسنان بعد وفاته داخل فندق بالهرم

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ندى سويفى

باشرت النيابة العامة في الجيزة، تحقيقات موسعة في مصرع طبيب أسنان داخل حمام فندق شهير في الهرم غرب الجيزة.

تفاصيل مصرع طبيب في فندق بالهرم

وصرحت النيابة بدفن جثمان طبيب أسنان الهرم عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحريات مباحث الجيزة كواليس العثور على جثة طبيب أسنان داخل حمام فندق شهير بمنطقة الهرم حيث تبين انه أنهى حياته بقطع شرايين يده بـ"كتر"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من مسئول أحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم شرطة الهرم، يفيد بالعثور على جثة طبيب أسنان داخل الحمام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على طبيب أسنان شهير في العقد السادس ملقاة على الأرض داخل حمام وبجواره "كتر" وشرايين يده مجروحة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة النيابة طبيب الهرم فندق

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