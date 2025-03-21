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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح يوجه صدمة للزمالك بشأن المشاركة في مونديال الأندية بأمريكا

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
القسم الرياضي

وجه عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، صدمة مدوية لجماهير نادي الزمالك بشأن إمكانية المشاركة في كأس العالم للأندية بعد استبعاد أحد الأندية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.


ومن المنتظر أن تُقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا يتواجد من بينهما الأهلي.


وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلاً: " بعد استبعاد نادي ليون المكسيكي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 لازم يكون النادى الجديد المشارك من اتحاد الكونكاكاف لكرة القدم والأقرب للمشاركة اتحاد فيلادلفيا الأمريكى (Philadelphia Union، إذا لم يكن هناك أى نادى مشارك بالبطولة يمتلك أسهم فيه".


وأضاف: " نادي ألاخويلينسي من كوستاريكا، من المحتمل له المشاركة وفقاً للتصنيف 15 على قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، للمشاركة ناديي ميامى وسياتل ساوندرز الامريكى".


بيان الفيفا بشأن استبعاد نادي كلوب ليون المكسيكي:


في أعقاب الإجراءات التأديبية الصادرة ضد ناديي باتشوكا وكلوب ليون، قرر رئيس لجنة فيفا التأديبية إحالة القضية مباشرة إلى لجنة الاستئناف التابعة لفيفا طبقًا للمادة 56/الفقرة 3 من القانون التأديبي
إثر تحليل كافة الأدلة المتعلقة بالقضية، قرر رئيس لجنة فيفا التأديبية أن ناديي باتشوكا وكلوب ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بملكية أندية متعددة والمعرَّفة في المادة 10/الفقرة 1 من لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025
وتماشيًا مع مقتضيات المادة 10/الفقرة 4 من لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025، فقرر الفيفا أن نادي كلوب ليون سيتم استبعاده من البطولة، وسيُعلن لاحقًا عن هوية النادي الذي سيحلّ مكانه

الزمالك كأس العالم للأندية جماهير نادي الزمالك الفيفا ليون المكسيكي

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