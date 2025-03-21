قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد عن حالة الطقس فى عيد الفطر المبارك : أجواء شتوية
درويش: الزمالك يدرس قانونية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025
تصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمة
الزمالك يدرس قانونية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بعد استبعاد ليون المكسيكي
الوشق المصري .. حيوان مفترس يهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود | ماذا حدث؟
10 ملايين صاروخ.. الداخلية تداهم ورش تصنيع الألعاب النارية قبل العيد
على طريقته .. سامح حسين يحتفل بـ عيد ميلاد زوجته
البرهان: القوات المسلحة ضحت بالآلاف من أبنائها للقضاء على التمرد
تعرف على إجابة سؤال برنامج رامز جلال حلقة إلهام شاهين
دا التخلف .. إلهام شاهين تصدم رامز جلال في إيلون مصر |شاهد
أخيرا قالها .. رسالة مثيرة من ياسمين عبد العزيز لفنان شهير
مسلسل العتاولة 2 الحلقة 22 .. نجاة عيسى الوزان من الموت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلقة استثنائية بمناسبة عيد الأم.. مدفع رمضان يحقق أحلام البسطاء| تفاصيل

مدفع رمضان
مدفع رمضان
محمد القاضي

أذاعت قناة دي إم سي، اليوم الجمعة، حلقة جديدة من برنامج مدفع رمضان، للفنان محمد رمضان، والتي شهدت أحداثا مختلفة، حيث قدم حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم، نرصدها في سياق التقرير التالي.

أسعد لحظة في حياتي.. محمد رمضان يقدم حلقة خاصة من إحدى دور الرعاية بمناسبة عيد الأم

ذهب الفنان محمد رمضان، لإحدى دور الرعاية واحتفل معهم بعيد الأم، حيث تناول معهم الطعام، والتقط معهم الصور التذكارية، ورقص معهم.

وعلق الفنان محمد رمضان، قائلا: قررنا نحتفل بعيد الأم في هذه الحلقة.. وفخور وسعيد بتواجدي في دار الهنا.. وهذا أحلى عيد أم في حياتي.. وهذه حلقة استثنائية لأننا نحتفل بعيد الأم، ونحتفل بمصر اللي حضنانا كلنا، وأنا في أسعد لحظة في حياتي وأنا وسطكم وليا أكتر من أم".

ووجه الفنان محمد رمضان لهم الدعوة لحضور إحدى حفلاته، وأعلن الفنان محمد رمضان أنه سيتكفل لمدة سنة بالرسوم لهم.


بتحلوي.. محمد رمضان يقدم هدية خاصة لمصر في مدفع رمضان بمناسبة عيد الأم
أعلن الفنان محمد رمضان، عن تقديم هدية خاصة لمصر بمناسبة عيد الأم، قائلا: قررنا نقدم هدية بسيطة لأم الدنيا بلدنا الغالية مصر.. مصر الام العظيمة، اللي كل يوم بتحلو بشعبها وبتحلو بينا كلنا، وقدم الفنان أغنية "بتحلوي"، منالعاصمة الإدارية الجديدة.

عايزة إثبات.. رد مفاجئ من فتاة بعد فوزها بـ200 ألف جنيه في مدفع رمضان
منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج مدفع رمضان، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، خلال فقرة التليفون، مبلغ 200 ألف جنيه للرقم الفائز.

جائزة مدفع رمضان 
وأجرى الفنان محمد رمضان، اتصالا على الهواء مع رقم الهاتف الفائز، لترد فتاة تدعى «سارة» حيث تفاجئت من اتصال محمد رمضان بها، معلقة: عايزة إثبات إنك محمد رمضان".

وغنى الفنان محمد رمضان للفتاة بعض أغانيه، إذ فرحت الفتاة التي تدرس في الصف الثالث الثانوي، بخبر فوزها.

عمري ما زعلت أمي.. محمد رمضان يكشف السبب الرئيسي في نجاحه
ذهب الفنان محمد رمضان، لإحدى دور الرعاية واحتفل معهم بعيد الأم، حيث تناول معهم الطعام، والتقط معهم الصور التذكارية، ورقص معهم.

وعلق الفنان محمد رمضان، قائلا: ناس تقولي السبب أني وصلت بسرعة ومتعبتش في حياتي.. لكن عمر ما أمي ما نامت زعلانة مني.. ولو تقولي السبب الرئيسي في نجاحك هقولك عمري ما زعلت أمي.


200 ألف جنيه.. محمد رمضان يحقق حلم مواطن من شمال سيناء
حقق الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المُذاع على قناة "دي إم سي"، حلم مواطن، خلال الفقرة الثانية من البرنامج.

وقال محمد رمضان: عربية الفرحة ذهبت لمحافظة شمال سيناء، وجابت لنا أحلام هنختار منهم، وحلم هيتحقق دلوقتي وحلم هيتأجل للحلقة الأخيرة هيكسب ليلة العيد مليون جنيه بإذن الله.

وأعلن محمد رمضان، أن الفائز في هذه الفقرة هو المواطن عبد الله أسامة عبد الرؤوف شوقي، ليحقق حلمه بالفوز بـ 200 ألف جنيه".

مسنة: عاوزة أتجوز محمد رمضان.. والفنان: بعد جعفر العمدة المأذون معايا
ذهب الفنان محمد رمضان، لإحدى دور الرعاية واحتفل معهم بعيد الأم، حيث تناول معهم الطعام، والتقط معهم الصور التذكارية، ورقص معهم.

وطلبت سيدة مسنة الزواج منه قائلة: "عاوز أتجوز محمد رمضان"، ورد عليها قائلا: المأذون معايا على طول، من بعد مسلسل جعفر العمدة".


رد الجميل

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الجمهور
وأكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".

مدفع رمضان برنامج مدفع رمضان محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عودة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة

عيد الفطر

مركز الفلك الدولي يصدم الملايين بشأن موعد عيد الفطر 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ تكليفات حاسمة.. ورسائل طمأنة للمصريين

حالة الطقس

احذروا تقلبات الطقس.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2025

الإيجار القديم

بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

فيفا

مفاجأة مدوية.. استبعاد نادِ شهير من كأس العالم للأندية 2025| من هو ؟

ظاهرة فريدة لأول مرة ..سحابة حمراء علي جبل موسي

سحابة حمراء تظهر في جبل موسي وقت الفجر.. ظاهرة غريبة وفريدة لأول مرة

ترشيحاتنا

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

يرجون عفوه ورضاه.. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من شهر رمضان

وزير الأوقاف يزور دير سانت كاترين

وزير الأوقاف: دير سانت كاترين رمز عالمي لالتقاء الأديان وتعايشها

من قصر في أيامه الماضية

من قصّر في أيامه الماضية.. خطيب المسجد النبوي: كم من بعيد ردته هذه الليالي

بالصور

كيف تستغل ما تبقى من رمضان للإقلاع عن التدخين؟.. خطوات بسيطة

خطوات فعالة للإقلاع عن التدخين قبل نهاية رمضان
خطوات فعالة للإقلاع عن التدخين قبل نهاية رمضان
خطوات فعالة للإقلاع عن التدخين قبل نهاية رمضان

احذر.. تناول هذه الحلويات الرمضانية قد يسبب السرطان

مرض خطير يسببه تناول الحلويات الشرقية في رمضان
مرض خطير يسببه تناول الحلويات الشرقية في رمضان
مرض خطير يسببه تناول الحلويات الشرقية في رمضان

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 22 .. خطوبة إلهام وجدي وكريم العامري

إلهام وجدي وكريم العامري
إلهام وجدي وكريم العامري
إلهام وجدي وكريم العامري

شاهد.. أحدث ظهور لـ ريم مصطفى مع والدتها: ست الحبايب

ريم مصطفى و والدتها
ريم مصطفى و والدتها
ريم مصطفى و والدتها

فيديو

أحمد سلامة وابنته

أحمد سلامة: بنتي مش قاصر ومسئولة عن نفسها والهجوم عليها مبالغ فيه

واقعة المركز الرياضي

شاب يركل فتاة في العاشر من رمضان ويسبب لها نزيفًا حادًا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد