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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر: لا أريد العودة للشاشة ومكاني الحقيقي على السوشيال ميديا

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
عادل نصار

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر، أنه لا يريد العودة إلى الشاشة لتقديم البرامج من جديد لأنه لا يحب التقييد ويشعر أن مكانه السوشيال ميديا، قائلا: "الجمهور يهرب من الشاشات إلى وسائل السوشيال ميديا، ونفسي ميبقاش عندي قيد، وأنا أكره فكرة المدير، فالمحامون أحرار في مكاتبهم وآرائهم، وأنا شخص لا يجيد التعامل مع المدير".

أعتقد أن مكاني الحقيقي على السوشيال ميديا

وأضاف خالد أبو بكر، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، أنه متمرد على فكرة التقييد، ولا يقبل أن يحدد شخص أو يقيم ما يجب أن يقوله من عدمه، مضيفا: "أعتقد أن مكاني الحقيقي على السوشيال ميديا، وبفكر الموضوع هيمشي ازاي، ونفسي مرجعش للشاشة تاني".

وأوضح خالد أبو بكر، أن أي قناة تلفزيونية في هذا التوقيت لن تستطيع مجاراة السوشيال ميديا مهما كانت قوتها، وحالياً يلجأ كثيرون إلى السوشيال ميديا للإدلاء برأيهم"، مؤكدا أن هذه موجة ثانية ستحدث، ويتم الاقتراب الى السوشيال ميديا، بعدما أصبحت أقصر طريقة لتوصيل المعلومة للشارع المصري.

خالد أبو بكر أميرة بدر أسرار

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