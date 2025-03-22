اندلاع حريق كبير في شقة بأحد الأبراج بالمنصورة

شب حريق كبير داخل شقة في أحد الأبراج سكنية بشارع المضرب، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، نتيجة ماس كهربائي.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنصورة، باندلاع الحريق؛ فانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص؛ تبين اندلاع الحريق في شقة سكنية بالطابق الثاني نتيجة حدوث ماس كهربائي، التهم محتويات الشقة، فيما لم يتسبب في خسائر بشرية.

وجرت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والأهالي.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.