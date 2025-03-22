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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان.. مكتوب ومجرب

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان
دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان
محمد شحتة

يعيش المسلمون حاليا ليلة اليوم الثاني والعشرين من رمضان والتي فيها يتوجهون إلى الله بالصلاة في الليل والدعاء والأذكار، وهنا نشير إلى ما ورد عن دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان

ويستحب لكل مسلم في هذه الأوقات أن يردد دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان ومنه ما ورد عن النبي في ليلة القدر فيستحب في العشر الأواخر من رمضان أن نردد كذلك دعاء ليلة القدر.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت. 
اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.  
اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تُغيثني به من فضلك الطيب الحلال.
اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خيرٍ وعافيةٍ وصحةٍ وسلامةٍ وسَعة رزقٍ، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوءٍ وبلاءٍ وشرٍّ وفتنةٍ، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.  
اللهم ما كان فيها من ذِكرٍ وشكرٍ فتقبَّله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريطٍ وتقصيرٍ وتضييعٍ، فتجاوز عني بسَعة رحمتك، يا أرحم الراحمين.

دعاء 22 رمضان

اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّتَّه، ولا طالبًا إلا وفقته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسَّرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ندعوك دُعاءَ من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. 
يا ربنا، اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وأغنِنا بفضلك عمَّن سواك.  
اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد، وأوردنا حوضه، واسْقِنا من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم كما آمنَّا به ولم نره، فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.
اللهم اجعلنا ممن وُفِّق لقيام ليلة القدر، وممن نال خيرها وعفوها وكرمها وفضلها، يا الله، يا الله، يا الله.

دعاء ليلة القدر

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.. ربي، إني طرقتُ بابك، فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخِّر القوي للضعيف، ومسخِّر الجن لسليمان، ومسخِّر الطير والحديد لداوود، ومسخِّر النار لإبراهيم، سخِّر لي عبادك الطيبين، وسهِّل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب.

«اللهم إنا نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إنا نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

دعاء العشر الأواخر من رمضان

أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت.  
ربِّ، لا تحجب دعوتي، ولا تردَّ مسألتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي، فقد ضاق صدري، وتحيَّرتُ في أمري، وأنت العالم بسرِّي وجهري، والقادر على تفريج كربي، وتيسير عسري.  
اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وأمِتنا مسلمين تائبين.
اللهم ارحم تضرُّعنا بين يديك، وقوِّمنا إذا اعوججنا، واهدنا إذا ضللنا، وكن لنا ولا تكن علينا.  
اللهم افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سُئل أعطى، وإذا دُعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون.  
اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تُؤتي عبادك الصالحين، ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين.

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