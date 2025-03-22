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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تلغي الوضع القانوني المؤقت لـ آلاف المهاجرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنها ستلغي الوضع القانوني المؤقت لما يصل إلى 530 ألف شخص من دول كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وذلك في إطار سياستها المتشددة تجاه الهجرة.

إلغاء الوضع القانوني المؤقت

ووفقًا لإشعار صادر عن السجل الفيدرالي الأمريكي، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 24 أبريل المقبل، ما يعني أن هؤلاء المهاجرين سيفقدون الحماية التي كانت تسمح لهم بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب للحد من الهجرة، بما في ذلك إلغاء برامج حماية مماثلة في السابق، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان وبعض المسؤولين الديمقراطيين.

قيود سفر جديدة 

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر قد يؤثر على مواطني أكثر من 40 دولة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين - لم تكشف عن هويتهم - أن مسودة القرار المقترح تشمل 43 دولة، قُسمت إلى ثلاث فئات، دون تحديد طبيعة القيود التي ستفرض على كل منها.

وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي سبق أن شملت فرض قيود على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، وقيودًا أخرى على طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.

ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات الجديدة مزيدًا من الجدل، حيث يواصل ترامب التركيز على ملف الهجرة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لسياسته في البيت الأبيض.

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