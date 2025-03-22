شريف النسيري: توجيهات الرئيس بشأن الإعلام والدراما تستهدف تعزيز الهوية الوطنية

قال شريف النسيري الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إنن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة صياغة رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية، والتي أعلن عنها مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تعد خطوة تعكس الرؤية العميقة لقيادة الدولة المصرية نحو تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية.

تعزيز دور القوى الناعمة في تشكيل وجدان المواطن المصري

وأشار النسيري في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذه التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية على بناء وعي مجتمعي مستنير، وتعزيز دور القوى الناعمة في تشكيل وجدان المواطن المصري بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التنمية والاستقرار.

تشكيل الوعي الجماهيري

وتابع: عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج الإعلام والدراما، باعتبارهما أدوات مؤثرة في تشكيل الوعي الجماهيري، لهما دور رئيسي في نقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصري، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة بأسلوب يعزز الانتماء ويواجه محاولات التشويه والتضليل.

واختتم شريف النسيري حديثه بالقول: من هذا المنطلق، فإن التوجيهات الرئاسية تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية توظيف الإعلام والدراما كوسيلتين رئيسيتين في دعم الهوية المصرية وتقديم محتوى يتسم بالمهنية والموضوعية ويعبر عن القيم الأصيلة للمجتمع.