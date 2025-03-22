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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 19 زيارة للتفتيش المالي والإداري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكدّ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية.

وذلك من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،عرضه ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، عن جهود الإدارة،خلال الفترة من 1 إلى 14مارس 2025 في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية.

 وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من التقرير أنه تم خلال تلك الفترة توجيه 19 زيارة تفتيشية مُفاجئة شملت المرور وتفقد منظومة العمل  بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:

منها 3 زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و3زيارات لقطاع الصحة،و3 زيارات في قطاع التعليم ، و3 في  التضامن الاجتماعي، و5 زيارات في قطاع التموين و2 زيارة في قطاع الشباب والرياضة،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال  تلك الفترة بهذه الجهات.

وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم  اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.

بببا الفشن بني سويف

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