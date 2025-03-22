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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات : احرص على تناول هذا النوع من المكسرات يوميا.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: طرق طبيعية لتسهيل الهضم، طرق يؤثر بها نقص فيتامين ب 12 على الجهاز العصبي،  ذكية لتضمين القرنفل في نظامك الغذائي، علامات تظهر نقص فيتامين د في جسمك، وغيرها.

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