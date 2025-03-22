سراج: زيادة معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بسوهاج

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن هناك تقدم ملحوظ فى إنهاء ملف التقنين، وذلك فى إطار خطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقًا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم، والتيسير عليهم.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحرصاً على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم، وفي ضوء التوجيهات السابق إصدارها لجميع الجهات المعنية في هذا الشأن.

محافظ سوهاج يصدر توجيهات عديدة لرؤساء المحليات

وأوضح المحافظ أنه يتم المتابعة المستمرة لجميع الإجراءات لضمان سير العمل بمنظومة التقنين، مؤكداً على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية.

ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على الانتهاء من جميع الطلبات المتبقية فى أسرع وقت ممكن.

وكشف "سراج" عن أرقام ومؤشرات ملف التقنين وما تم انجازه حتى الآن، حيث بلغ اجمالي الموافقات العسكرية ٨٨٤٢ موافقة.

وتم التعاقد علي ٨٣٩٥ عقد، وجاري التعاقد علي ٤٥٠ عقد مؤمن، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية مليار و ٢٣٣ مليون جنيه.

ووجه بالحفاظ على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ليستفيد المواطنون من تقنين أوضاع الأراضي الخاصة بهم.

وأكد محافظ سوهاج أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرًا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصًا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم.

مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات، والأراضي الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.