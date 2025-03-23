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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إش إش الحلقة 23 .. مي عمر تعود للرقص

اش اش
اش اش
شروق سلامة

شهدت الحلقة 23 من مسلسل “إش إش” تطورات مشوقة وأحداثًا مليئة بالمفاجآت، حيث تتوالى الصدمات على شخصيات العمل، وسط مشاعر الحب، الخداع، والصراع على كشف الحقائق.

بعد أن شهدت إش إش (مي عمر) زفاف لبنى (ندى موسى) ومختار (محمد الشرنوبي) وسعادة رجب الجريتلي (ماجد المصري) بهذا الزواج، تجد نفسها غارقة في مشاعرها وتعترف لشقيقتها صفاء (شيماء سيف) بأنها أحبت رجب بصدق وما زالت تكن له الكثير من المشاعر، رغم كل ما حدث بينهما.
في المقابل، تقرر شادية (هالة صدقي) أن تفتح قلبها وتصارح رجب بما فعلته في الماضي في محاولة منها لإصلاح الأمور وكسب وده من جديد.

إش إش تعود للرقص

في خطوة غير متوقعة، تتخذ إش إش قرارًا بالعودة إلى الرقص مجددًا، حيث توافق على العمل في كباريه لمساعدة عائلتها على تجاوز أزماتهم المادية، مما يمهد لصراعات جديدة في الحلقات القادمة.

تبدأ لبنى رحلة البحث عن حقيقة والدتها بعدما شككت في هوية المرأة التي سُجِّلَت على اسمها، وعندما تسأل مختار عنها، يكشف لها أنها ليست ابنة السيدة التي تربت معها، بل والدها سبق له الزواج من إخلاص فكري.
تحاول لبنى التأكد من الأمر وتتصل بـ مكرم شخاليل (علاء مرسي) وتسأله عن الاسم الكامل لسيدة تدعى إخلاص كابوريا (انتصار)، مما يثير الشكوك حول ارتباطها بعائلتها الحقيقية.

حزن رجب الجريتلي

على الجانب الآخر، يبدو رجب الجريتلي غير قادر على تجاوز أحزانه، حيث يلاحظ شقيقه فرج (طارق النهري) انعزاله وعدم تفاعله مع الحياة، مما يثير التساؤلات حول ما يدور في داخله بعد زواج لبنى.

افتتاح الكباريه وصراع العلاقات

في سياق آخر، يسعى بشكاش (إدوارد) لإعادة زوجته تيسير (دينا) إلى حياته، خاصة بعدما افتتح كباريه خاصًا به، ويطلب منها أن تعيش معه من جديد، مما يضعها أمام خيار صعب.

تبلغ مكرم شخاليل إش إش بأن لبنى تواصلت معه وسألته عن الاسم الكامل لوالدتها، وهو ما يثير قلقها وشكوكها، خاصة بعد أن بدأت خيوط الماضي تتكشف شيئًا فشيئًا.

مواعيد عرض مسلسل “إش إش”

يعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان على عدد من القنوات والمنصات، ومن أبرزها:
‏    •    ON TV.
‏    •    Watch It (للمشاهدة الرقمية).

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم:
    •    مي عمر (إش إش)
    •    ماجد المصري
    •    خالد الصاوي
    •    شيماء سيف
    •    محمد الشرنوبي
    •    إدوارد
    •    انتصار
    •    ندى موسى
    •    دينا
    •    طارق النهري
    •    هالة صدقي
    •    وفاء عامر (ضيفة شرف)

المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

اش اش مي عمر محمد سامي الحلقة 23 من مسلسل “إش إش”

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