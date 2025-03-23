ننشر.. أسماء الأمهات والأباء المثاليين العاملين بمراكز الشرقية

هنأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الأمهات المثاليات علي مستوي العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها وهن (أمال عبد الحميد عبد النبى الأم المثالية موظفة بمجلس مدينة صان الحجر ـ زينب عبد البديع نصر الله أم مثالية من ذوى الإحتياجات الخاصة موظفة بالوحدة المحلية بقنتير برئاسة مركزفاقوس ـ يسرية صبحى محمد رزق أم مثالية لطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة موظفة بالوحدة المحلية بالدميين برئاسة مركز فاقوس ـ أمال محمد على أحمد أم معيلة موظفة برئاسة مركز الزقازيق ـ فاتن السيد أحمد أبو الدهب أم لأحد الموظفات المميزات بمكتبة مصر العامة وهى وسام عبد الحميد السيد).

وتقديراً وعرفاناً بدور الأب بإعتباره رب الأسرة وشريك أساسي في الحفاظ عليها حرص محافظ الشرقية علي تهنئة (محمود محمد منتصر "الأب المثالى الموظف بالديوان العام - و أشرف السيد على "أب مثالى موظف بالوحدة المحلية بالدايدامون برئاسة مركز فاقوس)، وذلك لفوزهم في مسابقة إختيارالأم المثالية والأب المثالى التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام السادس على التوالي2025، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية .

وفى سياق متصل أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنة بل مكون أساسى له ، مشيراً الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترعى حقوق المرأة ،مؤكداً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة ،فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة ،لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام ان اللجنة المشكلة لإختيار الأمهات المثاليات والأباء المثاليين قامت بتحديد الجائزة المالية للفائزين وقيمتها (سبعة آلاف جنية )لكل حالة من الحالات السبعة الفائزة .