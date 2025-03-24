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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة بين زيزو وعمرو الجنايني لحسم مستقبله مع الزمالك عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا | خاص

زيزو
زيزو
إسراء أشرف

شهدت الساعات الماضية تواصلًا بين أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، وعمرو الجنايني أحد أعضاء لجنة التخطيط والتطوير في النادي، لمناقشة مستقبله مع القلعة البيضاء، في ظل الجدل الدائر حول استمراره أو رحيله عن الفريق.

وارتبط اسم زيزو في الأيام الماضية بالرحيل إلى الأهلي، حيث يشار إلى أن والده (وكيل أعماله) عقد جلسة مع أحد مسؤولي القلعة الحمراء لحسم ملف انتقاله.

جلسة مرتقبة بين زيزو وعمرو الجنايني لحسم مستقبله مع الزمالك عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا

وحسب مصادر مقربة، من المنتظر أن تُعقد جلسة حاسمة بين زيزو وعمرو الجنايني عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مباشرة.

وتأتي الجلسة بين الطرفين عقب مباراة الكأس المقبلة، لبحث الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

زيزو أحمد السيد زيزو الزمالك عمرو الجنايني الأهلي

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جلسة بين زيزو وعمرو الجنايني لحسم مستقبله مع الزمالك عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا | خاص

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