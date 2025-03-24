تعرف على طاقم حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" لموسم 2025.

تأتي هذه المباراة في إطار محاولة الأهلي تعديل مساره بعد بداية مخيبة في البطولة.

يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية، في مواجهة تُعتبر محورية لكلا الفريقين. ويشارك الفريقان في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا ناديي إنبي وفاركو. وتُعتبر هذه المجموعة واحدة من مجموعتين فقط تضمان 4 فرق، بينما تضم المجموعتان الأولى والثانية 5 فرق لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثالثة

إنبي: يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

طلائع الجيش: يحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

فاركو: في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

الأهلي: في المركز الرابع بدون نقاط.

أداء الأهلي في كأس عاصمة مصر

بدأ الأهلي مشواره في البطولة بخسارة أمام إنبي بهدف دون رد، مما جعله بدون نقاط في الترتيب. ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين للاستحقاقات القادمة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

من جهته، يدخل طلائع الجيش المباراة بطموح تحقيق أول فوز له في البطولة، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام فاركو. ويسعى الفريق العسكري لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في المجموعة والاقتراب من التأهل إلى الأدوار التالية.

طاقم التحكيم

سيقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من:

حكم الساحة: محمود ناجي.

الحكام المساعدون: كريم مهنا وطارق مصطفى.

الحكم الرابع: مبروك نبيل.

حكم VAR: محمد الشناوي.

حكم VAR المساعد: مصطفى عطية.