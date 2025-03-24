الأفضل في عهد دي لافوينتي.. يامال يحقق رقما تاريخيا مع منتخب إسبانيا

حقق لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا، إنجازًا جديد مع الماتدور، بعد تسجيله هدفًا في شباك هولندا، أمس الأحد، في الدور ربع النهائي بدوري الأمم الأوروبية.

وسجل لامين يامال الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا في الوقت الإضافي، ليصبح أكثر لاعب ساهم في أهداف تحت قيادة لويس دي لافوينتي (4 أهداف و8 تمريرات حاسمة)، بحسب شبكة أوبتا المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

ركلات الحظ تقود إسبانيا لنصف النهائي

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بين إسبانيا وهولندا بالتعادل 3-3، لتقود ركلات الحظ الترجيحية الماتادور الإسباني إلى نصف النهائي بنتيجة 5-4.

كان لقاء الذهاب بين هولندا وإسبانيا انتهى بالتعادل 2-2.

ومن المقرر أن تُقام مواجهتا نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025، على أن يُلعب النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو.

ويصطدم منتخب إسبانيا بنظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي، بينما يلتقي منتخب ألمانيا مع البرتغال.

نبذة عن دوري الأمم الأوروبية

تم استحداث بطولة دوري الأمم الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كمسابقة رسمية للمنتخبات الوطنية. وأقيمت النسخة الأولى عام 2019، حيث توج المنتخب البرتغالي باللقب الأول في تاريخ البطولة.