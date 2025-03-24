طريقة عمل البيتيفور في المنزل لـ عيد الفطر

يعد البيتيفور من الحلويات الأساسية فى عيد الفطر ، ونقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل البيتيفور على طريقة الشيف نجلاء الشرباشي.

طريقة عمل البيتيفور

أولًا المكونات:

كوب من السكر البودرة

ربع كوب من الزبدة الناعمة "سايحة"

بيضتان

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام إن كنتِ ترغبين فى عمل البيتيفور بالشوكولاتة

ثانيًا طريقة تحضير البيتيفور:

1- قومى بإحضار بولة كبيرة وضعى فيها الزبدة ثم قومى بخفقها جيدًا حتى تأخذ اللون الأبيض.

2- ضيفى السكر البودرة واستمرى فى الخفق، ثم ضعى البيض والفانيليا واخلطيهم جيدًا.

3- الآن قومى بإضافة الدقيق والبيكنج بودر واخفقيهم جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.

4- إن كنتِ ترغبين فى عمل البيتيفور بالشوكولاتة ضيفى الكاكاو مع الدقيق والبيكنج بودر، أو قومى بتقسيم العجين إلى جزأين، الأول سادة والآخر بالكاكاو حتى تستخدميه بعد ذلك فى التزيين.

5- الآن ابدئى بتشكيل العجين، باستخدام كيس الحلوانى أو القُمع الصغير، أو استخدمى ماكينة البيتيفور التى تعطيكِ حرية اختيار أشكال متنوعة تساعدك بعد ذلك فى تزيين قطع البيتيفور بشكل مميز.

6- قومى بضبط الفرن على درجة حرارة 180 درجة، واحضرى صينية واسعة

7- ضعى البيتيفور فى الصينية وادخليها الفرن لمدة تتراوح من 20 لـ 25 دقيقة.

8- اخرجى الصينية من الفرن وانتظرى حتى تبرد لتتمكنين من تزيينه بسهولة.