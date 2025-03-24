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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا تساوم على مبادئها.. مجدي البدوي يحذر من تشويه متعمد لصورة مصر

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

أعرب مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين، بالصحافة والطباعة والإعلام، عن استنكاره الشديد للشائعات والأكاذيب التي تروجها وسائل إعلامية، والتي تهدف إلى تشويه صورة مصر ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد البدوي خلال تصريحات صحفية، أن  مصر لم ولن تغير موقفها الرافض القاطع لمحاولات التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشددا على أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما نفى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بشكل قاطع المزاعم التي تربط بين قبول مصر بمحاولات التهجير، المرفوضة قطعياً، وبين أي مساعدات اقتصادية يتم ضخها إليها، مؤكداً أن "مصر لا تساوم على مبادئها وثوابتها الوطنية والقومية".

وأشار  البدوي إلى أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ينطلق من ثوابت راسخة، تتمثل في اعتبار القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، مؤكدا أن استقرار المنطقة وسلامتها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأردف قائلا إن مصر ترفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وتدعم حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشدد على أن مصر متمسكة بالسلام العادل والشامل باعتباره الخيار الاستراتيجي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعا نائب رئيس اتحاد عمال مصر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تناولها للقضية الفلسطينية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام حقوق الفلسطينيين.

وأكد البدوي، وقوف عمال نصر بكل قوة خلف القيادة المصرية في مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

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